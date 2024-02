Zweite Liga SV Elversberg und Fortuna Düsseldorf trennen sich unentschieden

In der 19. Minute flankte Tzolis, Vermeij verlängerte mit dem Kopf und am zweiten Pfosten drückte Isak Johannesson den Ball zur Düsseldorfer Führung über die Torlinie. In der 32. Minute Ao Tanaka auf 2:0 erhöhen müssen, doch er scheiterte aus fünf Metern an Nicolas Kristof, der den Ball mit einem Superreflex hielt. Die SVE hatte in der Defensive alle Hände voll zu tun und kam nach vorne kaum zu Entlastungsangriffen. Nach einem Kopfball von Joshua Quarshie knallte der Ball an den Pfosten des Elversberger Tores (34.). Die zweite Torchance der SVE hatte in der 45. Minute erneut Neubauer. Sein Schuss aus 18 Metern konnte Kastenmeier wieder zum Eckball abwehren.