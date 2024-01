2. Bundesliga SV Elversberg trennt sich vorzeitig von Innenverteidiger

Der 32-jährige Österreicher wechselte zur Saison 22/23 vom FC Ingolstadt zur SV Elversberg. In der aktuellen Zweitligasaison kam der Innenverteidiger auf lediglich drei Einsätze. Ähnlich wie vor seinem Wechsel zur SV Elversberg. In der Saison 21/22 stand Nico Antonitsch für den FC Ingolstadt noch 25 Mal in der Startelf. Eine Saison später nur noch in Pokalspielen. Dann kam der Wechsel zur SV Elversberg in die Dritte Liga. „Fußball ist rational schwer erklärbar“, sagte Nico Antonitsch damals der Saarbrücker Zeitung.