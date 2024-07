2. Bundesliga So sieht der Spielplan der SV Elversberg aus

Die Sportvereinigung Elversberg startet am ersten Augustwochenende mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg in die neue Saison der 2. Bundesliga. Ob das Spiel am Samstag, 3. August, oder Sonntag, 4. August, stattfindet, ist noch nicht klar. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag nur den Spielplan für die Saison bekanntgegeben. Die genaue Terminierung der erste Spieltage steht noch aus. Am zweiten Spieltag (9. bis 11. August) empfängt die SVE dann Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln zum ersten Heimspiel. Die Kölner eröffnen die neue Saison auch am Freitag, 2. August (20.30 Uhr), zu Hause mit dem Traditionsduell gegen den Hamburger SV mit dem neuen Sportvorstand Stefan Kuntz aus Neunkirchen.