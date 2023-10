2. Bundesliga SV Elversberg gewinnt hausgemachten Krimi in Magdeburg

SVE-Trainer Horst ist an diesem Sonntag auf den Tag genau fünf Jahre Trainer der SV Elversberg. Er ließ von Beginn an die gleichen elf Jungs spielen, die auch in der vergangenen Woche beim 3:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig in der Startformation standen. Am 20-köpfigen Spieltagskader gab es nur eine Änderung. Rechtsverteidiger Lukas Pinckert saß für Innenverteidiger Nico Antonitsch auf der Bank. Beim FC Magdeburg stand Stürmer Luca Schuler in der Startelf. Der 24-Jährige spielte in der Jugend eine Saison im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der SV Elversberg (2016/2017). Kein anderer Spieler, der mal im SVE-NLZ war, hat bislang höher gespielt.