2. Liga SV Elversberg gewinnt gegen FC St. Pauli

Mit dem mit Abstand besten Spiel der Rückrunde und vielleicht auch der ganzen Saison hat die SV Elversberg an diesem Sonntagnachmittag in der 2. Bundesliga mit 4:3 beim FC St. Pauli gewonnen. Bei dem 90-minütigen Vollgas-Auftritt hätte es am Ende auch gut und gerne 8:7 für die SVE ausgehen können. Entscheidend waren letztlich drei Wechsel von SVE-Trainer Horst Steffen in der 68. Minute. Mit dem Sieg hat die SVE nun 39 Punkte und den Klassenverbleib fast sicher in der Tasche.