2. Bundesliga Im Liveticker – setzt die SV Elversberg ihre Serie in Magdeburg fort?

Für die seit sechs Spielen ungeschlagenen SV Elversberg steht am Sonntag ab 13.30 Uhr das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg an. Hält die Siegesserie an? Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker.

29.10.2023, 12:58 Uhr

