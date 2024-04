2. Liga Im Live-Ticker: St. Pauli geht gegen die SV Elversberg in Führung

SVE-Coach Horst Steffen muss am Sonntag auf Mittelfeldspieler Paul Stock verzichten (Oberschenkelverletzung). Semih Sahin ist nach einem Muskelfaserriss in der Wade wieder im Aufbautraining, fehlt in Hamburg allerdings. „In St. Pauli zu gewinnen, wird nicht ganz leicht. Aber wenn sie uns eine Möglichkeit bieten, müssen wir da sein“, forderte Steffen vor der Partie.