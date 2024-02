Zweitligist spielte teils wie im Rausch SV Elversberg schlägt den VfL Osnabrück und knackt die 30-Punkte-Marke (mit Fotostrecke)

SVE-Trainer Horst Steffen löste das Innenverteidiger-Problem mit Lukas Pinckert. Der SVE fehlen mit Marcel Correia, Frederik Jäkel (beide Kreuzbandriss), Kevin Conrad (Innenbandanriss) und Carlo Sickinger (Oberschenkel-Probleme) gleich vier Innenverteidiger und so baute Steffen Rechtsverteidiger Pinckert in der zentralen Abwehr neben Florian Le Joncour ein. Bei Robin Fellhauer gab es vor der Partie Entwarnung. Der 26-Jährige musste am vergangenen Freitag das Training abbrechen und humpelte mit einem Eisbeutel um den Knöchel vom Platz. Am Sonntag stand Fellhauer trotzdem in der Startelf und spielte neben Semih Sahin im defensiven Mittelfeld. Im Vergleich zum 1:1 in der Vorwoche bei Fortuna Düsseldorf ersetzten Manuel Feil und Paul Wanner in der Offensive Joseph Boyamba und Paul Stock.