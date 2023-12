„Es geht um die ganze Mannschaft“ Elversberg-Konkurrent droht Abgang aller Spieler

Obwohl sich die SV Elversberg mit drei Pleiten in Folge in die Winterpause verabschiedet hat, steht der Klub aus dem Saarland mit 24 Punkten als bester Aufsteiger auf Platz 9 in der Tabelle der 2. Liga. 2023 war das beste Kalenderjahr in der Vereinsgeschichte der SVE – gekrönt mit dem sensationellen Aufstieg im Sommer und einigen großartigen Spielen und Siegen in der Hinrunde.