2. Bundesliga Elfmeter vergeben: SV Elversberg verpasst Sieg in Fürth

Verletzungsbedingt konnte Horst Steffen nicht zum dritten Mal in Folge mit der gleichen Startformation beginnen. Für Florian Le Joncour (Ellenbogen-Operation) spielte Maximilian Rohr erstmals von Beginn an in der Innenverteidigung. Für Semih Sahin (Wadenverletzung) startete Carlo Sickinger im defensiven Mittelfeld. Neu in der Startelf war auch Lukas Petkov, der rechts offensiv Manuel Feil (Bank) ersetzte. Somit standen bei der SVE am fünften Spieltag fünf Neuzugänge unter den ersten elf Spielern. Ebenfalls nicht in Fürth dabei war Offensivspieler Filimon Gerezgiher, der an einer Sprunggelenksverletzung laboriert.