3. Fußball-Liga : Rumpf-Elf der SVE lässt sich nicht bezwingen

Elversberg Ersatzgeschwächte SV Elversberg erkämpft sich in der 3. Liga gegen Dynamo Dresden vor 7219 Zuschauern ein 1:1-Unentschieden.

Von Heiko Lehmann

Das war nichts für schwache Nerven: Die SV Elversberg hat am Sonntagnachmittag dank eines späten Ausgleichstreffers von Eros Dacaj ein 1:1 gegen Dynamo Dresden geholt. Ausgerechnet Dacaj, der in dieser Saison erst auf neun Einsätze mit insgesamt nur 92 Minuten Spielzeit gekommen ist. Dennoch schnappte sich der eingewechselte 26-Jährige in der 81. Minute den Ball und brachte einen Foulelfmeter mit viel Glück zum 1:1 in die Maschen.

„Ich bekomme das Vertrauen vom Trainer-Team und wollte auch etwas zurückgeben. Eigentlich wollte ich den Ball nach rechts schießen, habe mich aber in der letzten Sekunde für die Mitte entschieden“, sagte Dacaj. Stefan Drljaca, der Ex-Elversberger im Dynamo-Tor, sah das etwas anders. „Ich dachte nicht, dass der Ball so schlecht geschossen wird. Ich hätte ihn eigentlich halten müssen“, sagte Drljaca.

Für die SVE-Fans gab es vor dem Anpfiff Hiobsbotschaften. Kapitän und Abwehrchef Kevin Conrad fiel kurzfristig mit einer Meniskusverletzung aus. Er muss operiert werden und wird mehrere Wochen fehlen. Für ihn spielte Mittelfeldspieler Carlo Sickinger in der Innenverteidigung. Nico Antonitsch ersetzte als zweiter Innenverteidiger den gelb-gesperrten Marcel Correia. Im Sturm fehlte neben dem langzeitverletzten Luca Schnellbacher (Außenbandriss) auch Kevin Koffi mit Knieproblemen. Für ihn spielte Valdrin Mustafa von Beginn an. Der 24-Jährige hatte sich den Einsatz mit seinem Doppelpack beim 2:0-Sieg in der vergangenen Woche beim FSV Zwickau verdient.

„Wenn ich sehe, wie viele Ausfälle wir in dieser Saison schon hatten, bin ich richtig stolz auf die Mannschaft, wie sie das immer wieder wegsteckt. Ich bin zwar mit der offensiven Spielweise heute nicht ganz zufrieden, aber wir haben einen Rückstand aufgeholt“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen.

Vor 7219 Zuschauern in der Ursapharm-Arena fielen die personellen Probleme zunächst nicht auf. Die SVE kam zu guten Torchancen. Mustafa scheiterte in der 6. Minute aus 20 Metern an Drljaca, in der 18. Minute ging ein Kopfball von Antonitsch nur Zentimeter über das Dynamo-Tor. Die Gäste hingegen nutzten ihre erste Torchance (23.). Nach einem Freistoß lief Stefan Kutschke Carlo Sickinger weg und hielt den Fuß hin zum 0:1.

Und es kam noch schlimmer für die SVE. In der 35. Minute blieb Mustafa im Strafraum liegen und signalisierte seine Auswechslung. Anschließend hielt er sich den Brustkorb und lief in Richtung Kabine. „Ich dachte, es wäre etwas gebrochen“, sagte Mustafa, der die zweite Halbzeit das Geschehen von der Tribüne aus verfolgte. Für ihn kam Semih Sahin.

Nach der Pause wurde es dann das erwartete Offensiv-Spektakel. Es ging hin und her, und auf beiden Seiten gab es Großchancen. Dresdens Niklas Hauptmann schoss in der 47. Minute an die Latte, ein Schuss von Robin Fellhauer hielt Drljaca aus fünf Metern mit einer Hand (50.). Nur vier Minuten später schoss Jannik Rochelt den Ball per Freistoß aus 18 Metern nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite hielt Kristof einen Kopfball von Kutschke mit einer Weltklasse-Parade (59.). „Es war ein richtig gutes Spiel von beiden Seiten“, sagte Dresdens Trainer Markus Anfang.

Valdrin Mustafa verlässt im Laufschritt den Platz – der Angreifer der SV Elversberg musste früh in der Partie ausgewechselt werden. Foto: Thomas Wieck