Vorbereitung auf die neue Saison Im Liveticker: SV Elversberg trifft im ersten Testspiel auf Eintracht Trier

Am Samstag, 20. Juli, spielt die SVE um 14 Uhr in Bitburg gegen den belgischen Erstliga-Absteiger KAS Eupen. Bundesligist TSG Hoffenheim ist der Gegner am Mittwoch, 24. Juli, in Zuzenhausen (Uhrzeit noch offen), die Generalprobe für den Ligastart findet am Samstag, 27. Juli, im heimischen Stadion gegen Drittligist Viktoria Viktoria Köln statt.