2. Fußball-Bundesliga Heimsieg gegen Paderborn – die SV Elversberg spielt wie im Rausch

Etliche Male gab es diese besonderen, diese knisternden Momente schon in der 3. Fußball-Liga, wenn sich die SV Elversberg unten auf dem Rasen in einen Rausch gespielt hatte. Jetzt haben es Spieler und Fans zum ersten Mal in der 2. Bundesliga erlebt – beim auch in dieser Höhe verdienten 4:1-Heimsieg gegen den SC Paderborn.