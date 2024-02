Fußball-Zweitligist SV Elversberg Der Urknall der SVE in der Eifel

Es war an einem sonnigen Herbsttag 2018 im Restaurant Seehotel in Maria Laach in der Eifel. Horst Steffen reiste mit seiner Frau aus seiner Heimat Krefeld an, das Präsidium der SV Elversberg kam aus dem Saarland. So hatten beide Seiten etwa den gleichen Anreiseweg. Es war das allererste Gespräch zwischen Steffen und den Vertretern der SVE. In der Nachbetrachtung war es so etwas wie der Urknall oder eine neue Geburtsstunde in der damals 111-jährigen Vereinsgeschichte der Sportvereinigung Elversberg.