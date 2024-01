Fußball-Zweitligist SV Elversberg Mit Hubert zu noch mehr Professionalität

Es ist 7 Uhr im Trainingslager der SV Elversberg im spanischen Mijas. Die meisten Hotelgäste und die meisten Elversberger Spieler schlafen noch. Ein paar sind aber schon auf den Beinen, denn in den Räumen der Physiotherapie ist schon was los. Urinproben werden abgegeben, und Melanie Hubert, Leiterin der SVE-Physiotherapie, schaut sich mit Physiotherapeut Julian Brams die Spieler an.