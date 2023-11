SVE voller Bewunderung bei Schalke-Spiel Wie sich Sahin das Trikot von Karaman schnappte

SVE-Trainer Horst Steffen musste am Freitag auf Schalke nicht nur seinen Job in puncto Aufstellung und Taktik machen. Er war auch so etwas wie der Betreuer auf der Klassenfahrt in den Europa-Park. „Ich konnte diese ganze Bewunderung mit den Ohhhs und Ahhhs irgendwann nicht mehr hören. Ich habe den Jungs gesagt, dass sie jetzt damit aufhören sollen – und dass das alles hier nur toll werden würde, wenn wir am Ende das Spiel gewinnen. Was die Jungs dann vor allem in der ersten Halbzeit auf den Platz gebracht haben, fand ich dann bewundernswert“, sagte Steffen nach dem bislang aufregendsten Auswärtsspiel der Elversberger Vereinsgeschichte, das sehr bald getoppt werden könnte. Am 3. Dezember ist die SVE, aktuell die beste Auswärts-Mannschaft der 2. Bundesliga, beim Bundesliga-Absteiger Hertha BSC im traditionsreichen Berliner Olympiastadion zu Gast. Fassungsvermögen dort: 74 475 Zuschauer.