2. Fußball-Bundesliga SVE siegt 4:1 bei Greuther Fürth – Stock bügelt Kristofs wilden Patzer aus

Die mitgereisten Fans jubeln auf der Tribüne, aus der Kabine donnert Partymusik, und 17 Elversberger Spieler strahlen über das ganze Gesicht: Es war am Sonntagnachmittag nur zu erahnen, welche Last von den Spielern des Fußball-Zweitligisten nach dem 4:1-Sieg bei der Spvgg Greuther Fürth fiel. „Das war ein unfassbar wichtiger Sieg gegen eine Topmannschaft der Liga. Es war vielleicht kein Superspiel von mir, aber drei Tore und eine Vorlage in einem Spiel in der 2. Liga haben schon was“, sagte Dreierpacker Paul Stock.