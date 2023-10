Vor Spiel gegen die SVE „Saarländische Küche gibt es hier oben kaum“ – Stürmer von Holstein Kiel vermisst seine Heimat

Mit 27 Jahren ist Joshua Mees ganz oben angekommen – zumindest geografisch. Der gebürtige Lebacher geht in dieser Saison für Holstein Kiel in der 2. Bundesliga auf Torejagd. „Für mich als Saarländer ist es natürlich ganz besonders, so nahe am Meer zu wohnen. Gerade im Sommer ist es toll, wenn du in fünf Minuten am Strand bist“, gerät Mees ins Schwärmen, wenn er von der Stadt an der Förde spricht.