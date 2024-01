2. Fußball-Bundesliga Der SVE-Schreck und seine Saarland-Erinnerungen

In der achten Minute hatte der Deutsch-Italiener Hannover nach einem Eckball mit 1:0 in Führung gebracht, mit einem Linksschuss glich Tresoldi in der 69. Minute zum 2:2 aus. „Ich habe eine schwierige Zeit hinter mir, bin aber jetzt wieder voll da. Ich habe wieder das gleiche Gewicht wie vor dem Infekt“, sagte der Doppelpacker. Sein starker Saisonstart mit zwei Toren und drei Vorlagen in den ersten fünf Spielen wurde Anfang September mit der Einladung und dem ersten Spiel für die deutsche U21-Nationalmannschaft belohnt. Das Spiel fand im Saarbrücker Ludwigsparkstadion statt, und ausgerechnet bei seinem ersten Besuch im Saarland fing sich Tresoldi einen grippalen Infekt ein, der ihn zwei Wochen ans Bett fesselte. Nach mehr als einem Monat ohne Fußball meldete sich der 19-jährige im Oktober wieder zurück, kam aber bis zur Winterpause nicht mehr in Form. Jetzt hat er es dem Saarland heimgezahlt.