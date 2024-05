Eine große Party war der 4:2-Sieg der SV Elversberg gegen die Hertha BSC am vergangenen Wochenende. Nicht nur, dass der letzte Heimsieg schon eine Weile her war – seit dem Vortag stand fest: Die SV Elversberg bleibt in der Zweiten Liga. Jetzt will die „Elv“ auch in Nürnberg punkten.