2. Fußball-Bundesliga Unentschieden für SV Elversberg gegen Magdeburg – Nicolas Kristof rettet Punkt für SVE

Eine Minute später scheiterte Schnellbacher aus sieben Metern am stark parierenden FCM-Torhüter Dominik Reimann. In der Pause feierte das ganze Stadion den deutschen Olympiasieger im Schwimmen, Lukas Märtens. Auf der Anzeigetafel wurde ein Interview mit dem Magdeburger eingeblendet, in dem Märtens seinen Heimatverein noch einmal verbal anfeuerte. Horst Steffen reagierte zur zweiten Halbzeit und brachte Luca Dürholtz für Schmahl. In der 60. Minute kam zudem Asllani für Feil. Jetzt wurde die SVE so langsam offensiver. Die erste Torchance nach der Pause hatten aber die Magdeburger. Bryan Teixeira schoss in der 63. Minute aus vier Metern ans Außennetz.