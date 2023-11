Ex-FCS-Stürmer Adriano Grimaldi Wiedersehen mit dem „Torfürsten“

Ein Interviewtermin mit einem Fußball-Profi morgens um 8 Uhr? Das ist ungewöhnlich. „Ich habe gerade die Kinder in die Tagesstätte und die Schule gebracht. Jetzt können wir in Ruhe reden“, sagt dagegen Adriano Grimaldi, Mittelstürmer des Zweitligisten SC Paderborn. In seiner Stimme schwingt der Vaterstolz hörbar mit. Die Familie war neben dem Sportlichen auch einer der wichtigsten Argumente für den Wechsel des „Torfürsten“ im vergangenen Sommer vom 1. FC Saarbrücken nach Ostwestfalen.