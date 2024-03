Duell der Aufsteiger in der 2. Bundesliga Die nächste hausgemachte Niederlage für die SV Elversberg

Dass die Aufstellung ausgerechnet an einem 55. so knifflig wie noch nie zuvor in dieser Saison werden würde, dachte der gebürtige Krefelder unter der Woche wohl auch nicht. Wie schon bei der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV fehlte Linksverteidiger Maurice Neubauer mit einer Erkältung. Für ihn spielte erneut Arne Sicker von Beginn an, der in Hamburg noch einen rabenschwarzen Tag erwischte. Auch Semih Sahin fehlte mit einer Erkältung. Für ihn kam Thore Jacobsen ins defensive Mittelfeld. Robin Fellhauer ersetzte auf der rechten Abwehrseite den gelb-gesperrten Hugo Vandermersch. Für Fellhauer wiederum lief Paul Stock im defensiven Mittelfeld auf. Sechs Defensiv-Spieler, die in dieser Konstellation noch nie zusammen auf dem Platz gestanden haben. Erfreulich aus Elversberger Sicht: Kevin Conrad war nach fünfwöchiger Pause wegen eines Innenbandanrisses im Knie wieder im Kader und saß auf der Bank.