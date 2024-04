2. Bundesliga SV Elversberg verliert gegen SC Paderborn und vergibt ersten Matchball zum Klassenerhalt

Nach den beiden ersten ernstzunehmenden Aktionen kam mehr Fahrt in die Partie. Grimaldi blockte in der 21. Minute einen Befreiungsschlag von SVE-Torhüter Nicolas Kristof ins Toraus, wobei der Ball nur zwei Meter am leeren Tor vorbei ging. Auf der anderen Seite lief Manuel Feil in der 26. Minute alleine auf das Tor zu und schoss aus zehn Metern an den Pfosten. Eine Chance ähnlichen Kalibers hatte auch Paderborns Sebastian Klaas in der 38. Minute. Er schoss sieben Meter vor dem Tor SVE-Innenverteidiger Florian Le Joncour an.