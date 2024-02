Fußball-Zweitligist SV Elversberg Zehn perfekte Minuten sorgen für drei Punkte

Da war sie wieder, diese unnachahmliche Phase der SV Elversberg, in der die Gegner überhaupt keine Chance haben und die Elf von Horst Steffen zum wiederholten Male in der 2. Liga ein Spiel entschied. „Ich glaube, wir waren die ganze Zeit gut im Spiel, aber so richtig geklappt hat es dann erst kurz vor der Halbzeit. Der Sieg war hochverdient“, sagte Linksaußen Jannik Rochelt am Sonntag nach dem 3:1-Sieg der SVE gegen den VfL Osnabrück.