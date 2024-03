Fußball-Zweitligist SV Elversberg SVE kämpft weiter mit Ausfällen – warum Stürmer Joseph Boyamba bereit für hinten links ist

Es war ein Wagnis, aber auch die letzte Möglichkeit, als SV Elversbergs Trainer Horst Steffen am vergangenen Sonntag bei der 0:3-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden Joseph Boyamba einwechselte. Eine Einwechslung ist für den 27-Jährigen grundsätzlich nichts Neues. Er wurde in dieser Saison bereits 15 Mal in der 2. Fußball-Bundesliga eingewechselt (ein Tor). Beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf durfte Boyamba das bislang einzige Mal von Beginn an spielen und erzielte den Ausgleich.