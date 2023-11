„Ich habe den größten Respekt vor Elversberg“ SV Elversberg ist jetzt die beste Auswärts-Mannschaft der Liga

So richtig begreifen konnten die Elversberger Spieler am Freitagabend nicht, was sie da gerade geleistet hatten. Oder anders ausgedrückt: Sie haben in der 2. Fußball-Bundesliga vor 61 110 Zuschauern beim FC Schalke 04 nichts anderes gemacht als 18 Monate zuvor vor 250 Zuschauern beim Bahlinger SC. Die SVE spielte mutig und schnell nach vorne, und man hatte vor allem in der ersten Halbzeit immer das Gefühl: Wo ein Schalker auf dem Platz ist, sind zwei bis drei Elversberger drumherum.