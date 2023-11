Neubauer, Boyamba und Co. „Schalke 04 wird immer mein Verein bleiben“ – SVE-Spieler vor dem Duell mit der Vergangenheit

Das Kinderzimmer zu Hause in Recklinghausen ist immer noch voll mit Schalke-04-Utensilien. Trikots, Kopfkissen, Teddybären – alles ist in blau-weiß gehalten. „Ganz so schlimm wie früher ist es nicht mehr. Aber was soll ich sagen, das ist meine Heimat und der FC Schalke 04 wird auch immer irgendwie mein Verein bleiben“, sagt Maurice Neubauer. Der Linksverteidiger des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg ist Schalker durch und durch. Er wuchs gerade einmal 15 Kilometer von der Schalke-Arena entfernt auf.