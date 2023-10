2. Bundesliga SV Elversberg gewinnt verdient gegen Schlusslicht Braunschweig

Vor 8713 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde überraschte SVE-Trainer Horst Steffen schon bei der Aufstellung. Thore Jacobsen saß erstmals seit mehr als einem Jahr nur auf der Bank. Für ihn spielte Robin Fellhauer neben Semih Sahin im defensiven Mittelfeld. Auch Rechtsaußen Manuel Feil war zunächst nur Reservist. Für ihn stand Paul Wanner, die Leihgabe des FC Bayern München, in der Startelf. Für den 17-Jährigen war es nach dem 2:1-Sieg gegen den Hamburger SV das zweite Spiel von Beginn an. Kapitän und Innenverteidiger Kevin Conrad saß wieder nur auf der Bank. In der Abwehrzentrale spielten Carlo Sickinger und Frederik Jäkel. Publikumsliebling Kevin Koffi war trotz seines Tores im Testspiel gegen den Bundesligisten SV Darmstadt 89 wieder nicht im Kader.