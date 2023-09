Zuletzt nur ein Gegentor in drei Spielen Der Fels in der Elversberger Brandung

Es ist kein Zufall, dass die SV Elversberg in den vergangenen drei Spielen in der 2. Bundesliga nur ein Gegentor kassiert hat. Die Stabilität in der Defensive hat einen Namen – Frederik Jäkel. Stellten zu Saisonbeginn die langen Bälle der Gegner in Richtung Elversberger Strafraum noch ein Problem dar, stellt sich zur Zeit die Frage, warum die Gegner überhaupt noch zu diesem Mittel greifen.