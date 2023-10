Am Sonntag Gastspiel in Kiel Die SV Elversberg reist mit dem Flieger in den hohen Norden

Alles Neue macht der Oktober – so müsste der Spruch eigentlich für den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg lauten. Denn so etwas gab es in Elversberg wahrscheinlich noch nie. Wird die Mannschaft von Trainer Horst Steffen an diesem Samstag zum ersten Mal in der 116-jährigen Vereinsgeschichte mit dem Flugzeug zu einem Spiel anreisen? Es sieht auf den ersten Blick ganz danach aus. „Also zu meiner Zeit sind wir nicht geflogen. Auch nicht zu den Aufstiegsspielen nach München“, weiß Jens Kiefer, der die SVE in der Saison 2012/2013 zum ersten Mal in die 3. Fußball-Liga geführt hat. Eine Saison später war Dietmar Hirsch Trainer in Elversberg. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal geflogen sind. Ich glaube, wir sind mal mit dem Zug gefahren“, erinnert sich Hirsch.