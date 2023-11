2. Bundesliga SVE vor dem Härtetest – Tabellenführer St. Pauli kommt an die Kaiserlinde

Freitagabend, 18.30 Uhr – Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga in der ausverkauften Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg. Die SV Elversberg empfängt als Tabellen-Siebter den fünf Punkte entfernten Tabellenführer FC St. Pauli. „Ja, Wahnsinn. Dass wir auf diesem Niveau ein Topspiel in der 2. Bundesliga haben, ist schon stark. Jetzt gilt es aber, das auf den Platz zu bringen, was wir können“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen. Er ist sich noch nicht ganz sicher, mit welcher Taktik er spielen wird. „Der Saisonstart hat gezeigt, dass wir nicht mehr nur nach vorne rennen können, wie das in den vergangenen Jahren war. Die Mannschaften in der 2. Bundesliga wissen, was dann zu tun ist. Wir haben in den vergangenen Spielen aber auch gezeigt, dass wir hinten stabil stehen können“, fügt Steffen hinzu.