DFB prüft Mitte Juli den Stadion-Fortschritt Es drohen „Heim“-Spiele in Saarbrücken oder Mainz – Elversberg baggert auf Zeit für die 2. Liga

Elversberg · Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg muss bis Mitte Juli die Vorgaben des DFB erfüllen. Ist dies nicht der Fall, so drohen der SVE „Heim“-Spiele in Saarbrücken oder am Mainzer Bruchweg.

09.06.2023, 20:58 Uhr

Der Abriss der alten Haupttribüne in der Elversberger Ursapharm-Arena schreitet voran. Mitte Juli soll der DFB den Fortschritt des Umbaus bewerten. Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann

Die Steh- und Sitzplätze vor der alten Haupttribüne des künftigen Fußball-Zweitligisten SV Elversberg in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde sind fast komplett weg. Große Bagger sind täglich im Einsatz und arbeiten daran, das Areal dem Erdboden gleichzumachen. Große Steine für eine Stützmauer liegen schon parat.