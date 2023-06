DFB prüft Mitte Juli den Stadion-Fortschritt Es drohen „Heim“-Spiele in Saarbrücken oder Mainz – Elversberg baggert auf Zeit für die 2. Liga

„Das dauert schon alles noch ein bisschen. Die Querseite vom alten Gästeblock kommt auch noch dran. Das kommt alles weg“, sagt ein Mitarbeiter des Neunkircher Abrissunternehmens. Die SV Elversberg möchte die Ursapharm-Arena in den beiden kommenden Jahren in ein modernes Fußballstadion mit 15 000 Plätzen, weiteren Logen und VIP-Räumen verwandeln. Das aktuell Wichtigste ist der Abriss des alten Tribünen-Gebäudes. An dessen Stelle kommt zunächst eine Stahlrohr-Konstruktion als Übergangstribüne. Wenn die SV Elversberg Ende Juli oder Anfang August ihr erstes Heimspiel im eigenen Stadion austragen möchte, muss die Stahlrohr-Tribüne stehen. Mitte Juli werden sich Verantwortliche des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Konstruktion und den Arbeitsfortschritt in Elversberg anschauen und dann entscheiden, ob die SVE zu Hause spielen darf. „Unsere Ziele in der Kürze der Zeit sind ambitioniert, aber wir versuchen alle Vorgaben rechtzeitig zu erfüllen, damit wir in der 2. Bundesliga zu Hause starten können. Ob wir es pünktlich zum ersten Spieltag schaffen, werden die nächsten Wochen zeigen“, teilt die SV Elversberg mit.