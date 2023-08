Duell der Aufsteiger zwischen Elversberg und Osnabrück Ex-Saarbrücker Gnaase freut sich auf „Abnutzungskampf“ gegen die SVE

Der 27. Mai dürfte künftig für die Anhänger des VfL Osnabrück ein Feiertag sein. Durch die Tore von Ba-Muaka Simakala und Jannes Wulff in der Nachspielzeit besiegten die Lila-Weißen an jenem Tag im Frühsommer diesen Jahres nicht nur Borussia Dortmund II. Im Fernduell um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga fing der VfL in buchstäblich letzter Sekunde den 1. FC Saarbrücken ab.