Zwei Abwehrspieler ragen beim Zweitligisten heraus Warum die Defensive der SV Elversberg zum Prunkstück wird

„Ich persönlich sauge in der 2. Bundesliga einfach alles auf und feiere jedes Spiel, das ich machen darf. Es ist irre, was wir in den letzten Jahren geleistet haben“, sagte Robin Fellhauer am vergangenen Sonntag nach dem 2:1-Sieg der SV Elversberg beim 1. FC Magdeburg. Der 25-Jährige ist zwar in Mannheim geboren, wuchs aber im Saarland auf und ist somit der einzige Saarländer der Elversberger.