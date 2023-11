Mit Paderborn jetzt in der 2. Liga Der „Torfürst“ kommt wieder ins Saarland – Ex-FCS-Stürmer Grimaldi freut sich auf die SVE

Göttingen · Adriano Grimaldi kehrt am Samstag mit dem SC Paderborn ins Saarland zurück. Wie es ihm in bei seinem neuen Verein gefällt, was er am Saarland besonders geschätzt hat und wie er das Spiel gegen die SV Elversberg einschätzt, hat er uns im Gespräch verraten.

21.11.2023 , 09:53 Uhr

Der Bart ist ab, ein Schnurres ist geblieben: Adriano Grimaldi stürmt inzwischen für den Zweitligisten SC Paderborn und schirmt in dieser Szene den Ball vor Robin Bormuth vom Karlsruher SC ab. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle

Von Patric Cordier

Ein Interviewtermin mit einem Fußball-Profi morgens um 8 Uhr? Das ist ungewöhnlich. „Ich habe gerade die Kinder in die Tagesstätte und die Schule gebracht. Jetzt können wir in Ruhe reden“, sagt dagegen Adriano Grimaldi, Mittelstürmer des Zweitligisten SC Paderborn. In seiner Stimme schwingt der Vaterstolz hörbar mit. Die Familie war neben dem Sportlichen auch einer der wichtigsten Argumente für den Wechsel des „Torfürsten“ im vergangenen Sommer vom 1. FC Saarbrücken nach Ostwestfalen.