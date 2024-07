2. Bundesliga 2024/25 Neuer Spielplan veröffentlicht – das sind die Auftaktgegner der SV Elversberg

Der Tabellendritte der 2. Bundesliga wird am 22. und 26. Mai 2025 in der Relegation noch um den Aufstieg gegen Platz 16 der Bundesliga kämpfen, während Platz 16 der 2. Liga am 23. und 27. Mai 2025 gegen Platz drei der 3. Liga um den eigenen Klassenerhalt bangen muss.