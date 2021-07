Bundesligist kommt an die Kaiserlinde : Die SVE trifft in der ersten DFB-Pokalrunde auf Mainz 05

Elversberg Attraktive Auslosung für die SVE in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Fußball-Regionalligist SV Elversberg empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals (6. bis 8. August) Bundesligist FSV Mainz 05. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. „Einen Bundesligisten hätte ich lieber erst in der zweiten Runde gehabt. Aber wir nehmen es, wie es kommt und freuen uns auf das Spiel“, sagte Trainer Horst Steffen.

An diesem Montag, 15 Uhr startet die SVE auf dem Rasenplatz in Heinitz in die Vorbereitung auf die neue Saison. Neben allen Neuzugängen wird auch Israel Suero beim Auftakt dabei sein. Der Spanier war vergangene Saison mit 21 Toren bester Elversberger Torschütze. Nun hat der 27-Jährige seinen Vertrag bis 2022 verlängert. „Wir sind froh, dass wir Israel halten konnten. Er ist in der Offensive ein wichtiger Spieler. Es waren keine einfachen Vertragsverhandlungen“, sagt Sportdirektor Ole Book. Am Montag fehlen wird Stürmer Kevin Koffi. Auch der 35-Jährige hat keinen Vertrag mehr bei der SVE und ist aktuell noch im Urlaub. „Wir sind in guten Gesprächen, und es sieht gut aus“, sagt Book. Sollte Koffi verlängern, muss die SVE nur noch die Lücke des zu Rot-Weiß Essen gewechselten Kapitäns Luca Dürholtz schließen.