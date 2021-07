Fußball-Regionalliga Südwest : Offensivspieler Suero verlängert bis 2022

Elversberg Mit Israel Suero hat die SV Elversberg einen ganz wichtigen Spieler halten können. Der umworbene Offensivmann war vergangene Saison der treffsicherste SVE-Spieler.

Fußball-Regionalligist SV Elversberg hat es geschafft, mit Offensivspieler Israel Suero Fernández einen absoluten Leistungsträger der vergangenen Saison zu halten. Der 27-jährige Spanier, der mit 21 Treffern bester SVE-Torschütze war, verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr bis 2022. Der Mittelfeldspieler, der auch von Drittligisten umworben gewesen sein soll, geht damit in seine vierte Saison an der Kaiserlinde. In 94 Pflichtspielen seit 2018 war er an 65 Treffern beteiligt (41 Tore/24 Vorlagen).