Abstiegskampf in der 2. Liga : SVE-Frauen sind jetzt zum Siegen verdammt

ELVERSBERG Die Ausgangslage für die Zweitliga-Fußballerinnen der SV Elversberg ist eindeutig. „Wir sind zum Siegen verdammt“, sagt Trainer Kai Klankert vor dem drittletzten Saisonspiel an diesem Sonntag um 14 Uhr bei der TSG Hoffenheim II.

Dort zählen für den Aufsteiger nur drei Punkte, um sich die Chance auf ein weiteres Jahr in der 2. Frauen-Bundesliga zu wahren. Nach der bitteren Heimschlappe gegen den direkten Abstiegsrivalen VfL Wolfsburg II, der in Elversberg in letzter Sekunde 2:1 gewann, liegen die SVE-Frauen mit vier Zählern Rückstand auf dem ersten Abstiegsplatz. Der nächste Gegner Hoffenheim II hat als Neunter sechs Zähler mehr. Der FC Ingolstadt, der an diesem Sonntag in Wolfsburg gastiert (11 Uhr), hat fünf Punkte mehr.