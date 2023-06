Diesen Sonntag Rückspiel in Göttelborn „In einem Spiel ist alles möglich“

Nach einer regenerativen Einheit am Montag und einem freien Dienstag starteten die Fußballerinnen der SV Elversberg am Mittwoch in die Vorbereitung auf das Spiel der Spiele an diesem Sonntag. Im Relegations-Rückspiel um 14 Uhr in Göttelborn muss die „Frauen-Elv“ gegen Borussia Mönchengladbach ein 1:2 (0:2) aus dem Hinspiel am vergangenen Sonntag aufholen, um nach dem Abstieg im Vorjahr sofort in die 2. Frauen-Bundesliga zurückzukehren.