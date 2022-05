Letztes Saisonheimspiel gegen Bayern II : SVE-Frauen erleben ihr Saisonfinale „im K.o.-Modus“

ELVERSBERG Letztes Heimspiel am Sonntag gegen FC Bayern II.

Mit dem jüngsten 2:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim II haben sich die Fußballerinnen der SV Elversberg im Abstiegskampf der 2. Bundesliga zurückgemeldet – bei nur zwei Punkten Abstand zum rettenden Ufer scheint für den Aufsteiger in den letzten zwei Partien alles drin. Dafür müssen aber weitere Siege her, das ist klar.

SVE-Kapitänin Lara Martin spricht von einer angespannten Stimmung in den eigenen Reihen, glaubt aber fest an ihr Team: „Bayern ist eine junge Mannschaft. Wenn es uns da gelingt, mental stabil aufzutreten und ihnen kämpferisch alles abzuverlangen, können wir sie packen.“ Man habe „gegen Hoffenheim gezeigt, dass wir in die Liga gehören. Wir haben zuletzt nochmal verstärkt an unserem Offensivspiel gearbeitet – darauf wird es nun besonders ankommen. Defensiv waren wir in den letzten Spielen ohnehin sehr kompakt“, sagt Martin.