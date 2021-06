Fußball-Regionalliga Südwest : Baumgärtel bleibt der SVE treu

Fabian Baumgärtel (rechts), hier beim SVE-Sieg beim TSV Steinbach Haiger mit Torschütze Kevin koffi jubelnd, bleibt der SV Elversberg treu. Foto: imago images/Oliver Vogler/Oliver Vogler via www.imago-images.de

Elversberg Fußball-Regionalligist SV Elversberg plant weiter den Kader für die nächste Saison, in dem dann endlich der ersehnte Aufstieg in die 3. Liga stehen soll. Nächster Puzzleteil ist die Vertragsverlängerung mit Fabian Baumgärtel.

Elversberg (red) Fabian Baumgärtel verlängert in Elversberg. Das teilte die SVE an diesem Dienstag mit. Der Vizemeister der Fußball-Regionalliga West bastelt also weiter an seinem Kader für die neue Saison, der somit immer mehr Konturen annimmt.

Hier die offizielle Pressemitteilung der SVE:

Auch Fabian Baumgärtel bleibt der SV Elversberg weiterhin erhalten. Der 31-jährige Außenverteidiger, der seit zwei Jahren das SVE-Trikot trägt, hat seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit bis Sommer 2022 verlängert.

Baumgärtel wechselte zur Saison 2019/2020 von Viktoria Köln zur SVE und brachte damals bereits eine Menge Erfahrung mit, unter anderem aus vereinsübergreifend 215 Drittliga-Spielen für die Stuttgarter Kickers und den Halleschen FC; für Greuther Fürth absolvierte der Abwehrspieler sogar eine Zweitliga-Partie. Nach seinem Wechsel nach Elversberg stand der 31-Jährige auf Anhieb in der Stammformation, in der Regionalliga Südwest verpasste er in seiner ersten Spielzeit 2019/2020 kein einziges Spiel und stand bis zum Saisonabbruch in allen Liga-Partien über die volle Zeit auf dem Platz. In der nun beendeten Saison musste der Linksverteidiger aufgrund von zwei kleineren Verletzungen ein paar Partien aussetzen, kam aber dennoch auf 34 Einsätze in der Regionalliga Südwest und im Pokal-Wettbewerb. Insgesamt hat Fabian Baumgärtel in den letzten zwei Spielzeiten 62 Pflichtspiele für die SV Elversberg bestritten.

„Fabian Baumgärtel hat sich in den vergangenen beiden Jahren bei uns als sehr konstanter Spieler ausgezeichnet, der auch in aufreibenden Situationen Ruhe bewahrt und ausstrahlt, was auch für den Rest der Mannschaft hilfreich sein kann“, sagt SVE-Sportdirektor Ole Book: „Er ist auf der linken Abwehrseite einfach eine verlässliche Stütze für uns, deshalb freuen wir uns, dass er auch in der kommenden Saison in Elversberg spielen wird.“ Fabian Baumgärtel ergänzt: „Auch wenn wir insgesamt ein Jahr mit Höhen und Tiefen hinter uns haben, haben die letzten Liga-Spiele in der Saison gezeigt, was eigentlich in der Mannschaft steckt und wohin der Verein will. Es ist mein Ziel, daran anzuknüpfen und alles zu geben, um dann nächste Saison noch mehr zu erreichen.“

(red)