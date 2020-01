Hallenfußball : In Völklingen geht’s um wichtige Punkte

Mexhid Kadrija (links) spielte sich 2019 mit Landesligist SV Gersweiler beim Turnier in Völklingen bis ins Finale vor, wo er von Marvin Guss vom Oberligisten FV Diefflen attackiert wird. Gersweiler verlor das Endspiel mit 3:5. Foto: Ruppenthal

Völklingen Beim Hallenturnier des SV Röchling hofft Köllerbach auf ein gutes Abschneiden. In der Masters-Tabelle stehen die SF auf dem letzten Platz, der zur Qualifikation reicht.

Der SV Röchling Völklingen richtet den 27. Ruhland-Kallenborn-Cup in der Hermann-Neuberger-Halle aus. Mit 60 Wertungspunkten ist es am kommenden Wochenende das am höchsten dotierte Qualifikationsturnier für das 28. Volksbanken-Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes. Lokalderbys warten von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Januar, genauso auf die Zuschauer, wie „Länderspiele“ gegen französische Mannschaften.

Richtig ans Eingemachte geht es am Wochenende für den Oberligisten FV Diefflen, der beim Völklinger Turnier Titelverteidiger ist, und den Saarlandligisten SF Köllerbach. Der FV Diefflen liegt mit 87 Punkten auf Platz vier der Masters-Tabelle. Die Mannschaft von Trainer Thomas Hofer braucht aber noch Punkte, um eines der sieben Tickets für das Endturnier am Sonntag, 2. Februar, in der Saarlandhalle in Saarbrücken zu lösen – Titelverteidiger SV Auersmacher ist als achte Mannschaft gesetzt. „Jeder Punkt ist wichtig, um beim Endturnier dabei zu sein“, erklärt Hofer. Er ergänzt aber auch: „Es wird nicht unsere letzte Chance sein, da wir in der kommenden Woche noch das Turnier in Pachten spielen.“

info Das Turnier in der Her-­mann-Neuberger-Halle:­ Gruppe A (Freitag, 10. Januar, ab 18.30 Uhr): Röchling Völklingen II, SV Ludweiler, DJK Rastpfuhl/Rußhütte. Gruppe B (ab 18.48 Uhr): SC Großrosseln, SC Fenne, SC Altenkessel. Gruppe C (ab 19.06 Uhr): FV Schwalbach II, ES Lixing les St. Avold, SC Ay Yildiz Völklingen. Gruppe D (Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr): Saarbrücker SV, SF Hüttersdorf, SV Emmersweiler. Gruppe E (ab 10.18 Uhr): DJK Püttlingen, SV Humes, VfB Differten. Gruppe F (ab 10.36 Uhr): FC Carling, SV Karlsbrunn, SV Wehrden. Gruppe G (ab 14 Uhr): FV Püttlingen, SR Creutzwald, FV Diefflen, SV Gersweiler. Gruppe H (ab 14.18 Uhr): SV Hermann-Röchling-Höhe, 1. FC Riegelsberg, SV Ritterstraße, FC Longeville. Gruppe I (ab 18.05 Uhr): US Valmont, SV Auersmacher II, SF Köllerbach, SV Merchweiler. Gruppe J (ab 18.23 Uhr): FC Kandil, FC Hochwald, Röchling Völklingen, FSG Bous. Die Zwischenrunde in der Hermann-Neuberger-Halle beginnt am Sonntag, 12. Januar, um 13.45 Uhr, das Viertelfinale um 17.21 Uhr, das Halbfinale um 18.45 Uhr, das Spiel um Platz drei um 19.27 Uhr und das Finale um 19.48 Uhr.

Die SF Köllerbach liegen mit 65,8 Punkten auf dem siebten Platz der Qualifikationstabelle. Es ist der letzte Platz, der zur Teilnahme am Masters-Finale in der Saarlandhalle reichen würde. Allerdings haben die Köllerbacher nur 0,10 Punkte mehr als der Verbandsligist FC Rastpfuhl, der am Wochenende in der Brebacher Sporthalle auf Punktejagd geht (siehe Text auf dieser Seite). Erschwerend kommt für die SF Köllerbach hinzu, dass sich mit Jan Issa der beste SF-Hallenspieler schwer verletzt hat. Der 27-Jährige zog sich vor zwei Wochen beim Hallenturnier in Nalbach einen doppelten Beinbruch zu und fällt bis zu drei Monate aus. Ohne Issa schieden die Köllerbacher am vergangenen Wochenende beim Turnier in Püttlingen in der Zwischenrunde aus (wir berichteten). „Sein Ausfall trifft uns hart, Jan ist nicht eins zu eins zu ersetzen“, sagt Trainer Dogan Coskun, der wie sein Dieffler Kollege Hofer aber ergänzt: „Es wird nicht unsere letzte Chance zur Qualifikation sein. Wir spielen noch insgesamt vier Turniere.“