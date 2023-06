Aufstiegsspiel Nach dem BVB-Debakel: Erfüllt sich wenigstens ein schwarz-gelber Traum?

Der eine Traum von Janosch Scherer ist am Samstag gestorben, ein anderer könnte an diesem Freitag in Erfüllung gehen. „Es wäre genial, eine schwarz-gelbe Meisterschaft und einen schwarz-gelben Aufstieg feiern zu können“, erklärte der 33-jährige Fan von Borussia Dortmund und Spielertrainer des Fußball-Landesligisten SV Friedrichweiler noch am vergangenen Samstagvormittag grinsend.