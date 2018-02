später lesen SV Elversberg SV Elversbergzu Gast bei derTSG Hoffenheim II Teilen

Die SV Elversberg kann im Kampf um den zweiten Relegationsplatz in der Fußball-Regionalliga Südwest wieder Boden gutmachen, denn Kickers Offenbach hat am Dienstag beim Tabellenletzten Hessen Kassel nur 1:1 gespielt. Am Sonntag, 14 Uhr, ist das Team von Trainer Karsten Neitzel zu Gast bei der TSG Hoffenheim II. Bryan Gaul wird dort vermutlich Stefano Cincotta (Muskelfaserriss) auf der linken Seite ersetzen, dafür könnte Lukas Kohler wieder zurück auf die rechte Abwehrseite rücken. Für die Offensive kehrt Gaëtan Krebs nach einer Gelbsperre zurück. Ob Benno Mohr, der in dieser Woche seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2020 verlängert hat, spielen kann, ist fraglich. Der 22-Jährige ist stark erkältet. Von Heiko Lehmann