Knapper Sieg gegen FV Diefflen SV Elversberg zittert sich ins Halbfinale des Fußball-Saarlandpokals (mit Fotostrecke)

Die SV Elversberg hat sich an diesem Dienstagabend ins Halbfinale des Fußball-Saarlandpokals gezittert. Beim Oberligisten FV Diefflen kam die SVE nur zu einem schmeichelhaften und am Ende glücklichen 1:0-Sieg. Dabei hatte der FV Diefflen nach der Pause die klar besseren Torchancen. Elversberg's Trainer Horst Steffen tauschte seine Startformation nach dem 2:1-Sieg in der 3. Fußball-Liga beim SC Verl fast komplett aus. Nur Torhüter Frank Lehmann stand von Beginn an auf dem Platz, alle anderen Spieler sind zur Zeit nur zweite Wahl beim Drittliga-Tabellenführer.