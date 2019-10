Fußball : SVE wirbelt sich auf Platz zwei

Mainz Fußball-Regionalligist Elversberg gewinnt verdient mit 2:1 beim FSV Mainz 05 II.

Nach genau zwei Monaten auf dem dritten Tabellenplatz in der Fußball-Regionalliga Südwest ist die SV Elversberg am Samstag auf Platz zwei geklettert. Mit einem 2:1-Erfolg beim FSV Mainz 05 II fuhr die SVE ihren fünften Sieg in Folge ein und ist nun Verfolger Nummer eins des 1. FC Saarbrücken.