Fußball : SV Elversberg will nicht mehr auszurechnen sein

Elversberg Fußball-Regionalligist tritt an diesem Samstag beim Bahlinger SC an. Offensivspieler Israel Suero ist wieder voll im Training.

Fakt ist: Die SVE hat in der Winterpause defensive Taktiken geübt. „Wir haben auch schon in der Hinrunde hier und da auf den Gegner reagiert und nicht immer alles nach vorne geworfen. Nur sieht man das nicht immer direkt“, sagt der 50-Jährige, der mit seiner Mannschaft an diesem Samstag beim Tabellenzehnten Bahlinger SC zu Gast ist (14 Uhr). Das Hinspiel gewannen die Elversberger deutlich mit 4:1. „Das wird eine ganz andere Partie. Bahlingen spielt in der Abwehr mit einer Dreierkette, hat ein spielstarkes Mittelfeld und vorne mit Santiago Fischer einen starken Torjäger“, erklärt der SVE-Trainer. Zudem spielen die Bahlinger zu Hause meist offensiv und auf Sieg.